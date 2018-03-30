«Лежачие полицейские» установят на Бибиревской и Костромской

В 2018 году в Алтуфьеве планируют привести в порядок шесть объектов дорожного хозяйства: проезд Черского, Путевой проезд, улицы Бегичева, Инженерная, Стандартная, а также дублер Алтуфьевского шоссе. Как сообщила начальник отдела по благоустройству ГБУ «Жилищник» Лидия Каминская, будет выполнен ремонт асфальтового покрытия, устройство парковочных карманов, установка ограждений, тротуара, установка искусственных дорожных неровностей.

— В районе появятся два новых «лежачих полицейских» по адресам: ул. Бибиревская, д. 17В и ул. Костромская, д. 18, — уточнила Лидия Каминская.

Напомним, что с 1 по 30 апреля в районе пройдет месячник благоустройства, в рамках которого территорию приведут в порядок после зимы. (вт)