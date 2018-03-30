Ещё
В Шэньчжэне ликвидировали цепочку контрабанды мобильников с помощью дронов
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

В Шэньчжэне ликвидировали цепочку контрабанды мобильников с помощью дронов 

ИА Синьхуа 54 минуты назад
Шэньчжэнь, 30 марта /Синьхуа/ — Полиция южнокитайского города Шэньчжэнь накрыла 6 банд и задержала 26 человек, подозреваемых в контрабандном ввозе электронных устройств с помощью дронов из соседнего Сянгана.
Членами банд был натянут трос, соединивший два высотных здания в Шэньчжэне и Сянгане. Товар переправлялся с помощью электроприводной лебедки.
Контрабандисты обычно действовали в темное время суток после полуночи, и этот метод оказался эффективным: небольшой пакет с десятью сотовыми телефонами пересекал 200-метровый путь по тросу за менее чем 2 минуты. За одну ночь они переправляли до 15 тыс. мобильников.
По подсчету представителей правоохранительных органов Шэньчжэня, на момент задержания членов банд 1 февраля с.г. общая стоимость контрабандного товара, в основном отремонтированных айфонов, составила около 500 млн юаней /около 78 млн долл. США/.
Власти будут противодействовать новому виду контрабанды, используя собственные высокотехнологичные устройства, в частности дроны и мониторы высокого разрешения для расширения их возможностей по выявлению преступной деятельности. -0-
ИА Синьхуа: последние новости
Узбекистан и Монголия восстанавливают дружественные связи Узбекские сенаторы одобрили закон о Службе госбезопасности Китай намерен вместе с заинтересованными сторонами совершенствовать миротворческую деятельность ООН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена556
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»180
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию613
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги139
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение