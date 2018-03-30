В Шэньчжэне ликвидировали цепочку контрабанды мобильников с помощью дронов

Шэньчжэнь , 30 марта / Синьхуа / — Полиция южнокитайского города Шэньчжэнь накрыла 6 банд и задержала 26 человек, подозреваемых в контрабандном ввозе электронных устройств с помощью дронов из соседнего Сянгана

Членами банд был натянут трос, соединивший два высотных здания в Шэньчжэне и Сянгане. Товар переправлялся с помощью электроприводной лебедки.

Контрабандисты обычно действовали в темное время суток после полуночи, и этот метод оказался эффективным: небольшой пакет с десятью сотовыми телефонами пересекал 200-метровый путь по тросу за менее чем 2 минуты. За одну ночь они переправляли до 15 тыс. мобильников.

По подсчету представителей правоохранительных органов Шэньчжэня, на момент задержания членов банд 1 февраля с.г. общая стоимость контрабандного товара, в основном отремонтированных айфонов, составила около 500 млн юаней /около 78 млн долл. США /.

Власти будут противодействовать новому виду контрабанды, используя собственные высокотехнологичные устройства, в частности дроны и мониторы высокого разрешения для расширения их возможностей по выявлению преступной деятельности. -0-