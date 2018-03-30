День открытых дверей состоялся в медколледже на Шкулева

День открытых дверей организовали в филиале Медицинского колледжа №6, который расположен на улице Шкулева в Текстильщиках. Об этом сообщил представитель учебного заведения.

— Были продемонстрированы видеоролики о колледже, прошел мастер-класс по измерению артериального давления и исследованию пульса. Во время экскурсии по колледжу будущие абитуриенты и их родители посетили аудитории, в которых проводятся как практические, так и теоретические занятия, — пояснил представитель колледжа.

Кроме того, на встрече заведующая учебной частью рассказала о правилах приема в колледж и о работе приемной комиссии.

Напомним, что филиал Медицинского колледжа №6 в Текстильщиках расположен по адресу ул. Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)