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День открытых дверей состоялся в медколледже на Шкулева
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День открытых дверей состоялся в медколледже на Шкулева 

Управа района Текстильщики 56 минут назад
Фото: У нас в Текстильщиках
День открытых дверей организовали в филиале Медицинского колледжа №6, который расположен на улице Шкулева в Текстильщиках. Об этом сообщил представитель учебного заведения.
— Были продемонстрированы видеоролики о колледже, прошел мастер-класс по измерению артериального давления и исследованию пульса. Во время экскурсии по колледжу будущие абитуриенты и их родители посетили аудитории, в которых проводятся как практические, так и теоретические занятия, — пояснил представитель колледжа.
Кроме того, на встрече заведующая учебной частью рассказала о правилах приема в колледж и о работе приемной комиссии.
Напомним, что филиал Медицинского колледжа №6 в Текстильщиках расположен по адресу ул. Шкулева, дом 4, строение 3. (мю)
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