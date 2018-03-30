Дорожный знак привели в порядок на Поморской улице

После обращения жителя Алтуфьевского района на портал «Наш город» на Поморской улице привели в порядок дорожный знак, который был развернут в неверном направлении. О проведении работ отчитался префект СВАО Валерий Виноградов

«В настоящее время выполнены работы по установке дорожного знака, нарушение устранено», — говорится в ответе на портале.

Напомним, портал «Наш город» создан для эффективного взаимодействия населения и органов исполнительной власти. Оставлять актуальные замечания, касающиеся благоустройства территорий, могут жители всех столичных районов более чем в 20 тематических разделах. (вт)