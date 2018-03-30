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В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail
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В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail 

The Challenger 59 минут назад
Фото: The Challenger
Организаторы трейла подготовили пять дистанций разного уровня сложности, маршруты которых пройдут по территории арт-парка Никола-Ленивец и национального заповедника «Угра»: «Ротонда» (10 км, стоимость слота — 1 900 рублей), «Тропа Мёбиуса» (35 км, 2 700 рублей), «Жар-птица» (55 км, 3 500 рублей), «Бобур» (110 км, 4 500 рублей) и детский «Шутрм неба» (500 м, 500 рублей). Все дистанции названы в честь арт-объектов, расположенных на территории парка. Фото: Sport-Marafon Trail Фото: Sport-Marafon Trail Фото: Sport-Marafon Trail Количество стартовых пакетов ограничено — всего в трейле примут участие ровно 1 500 человек. Выбрать дистанцию, оплатить слот и узнать больше о забеге можно на сайте sport-marafon-trail.ru. С 15 апреля слоты подорожают. Статьи по теме Как покорить бездорожье: советы трейлраннеров Куда ехать на майские праздники: гид по фестивалю бега ROSA RUN Организаторы Московского марафона объявили расписание забегов на 2018 год Пробежать 100 миль и не сломаться: реальная история Игоря Шутова
Запись «В Никола-Ленивце пройдёт забег Sport-Marafon Trail» впервые появилась на сайте The-Challenger.ru.
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