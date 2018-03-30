Рядом с Челябинском станет сложнее строить

Дискуссия, которая касается законодательной инициативы об ограничении строительной деятельности вокруг Челябинска , а потом и других городов области, получилась горячей. По периметру крупных населенных пунктов планируется создавать «зеленые пояса». В их границах нельзя будет вырубать деревья, а также вести какую-либо деятельность, кроме рекреационной. О необходимости создания «зелёного щита» уже говорили эксперты Общероссийского народного фронта в Челябинске, и вот история получила свое продолжение. Общественная палата намерена до 10 апреля собрать данные об участках и границах лесного фонда и недропользователях пока в Челябинске, Сосновском и Красноармейском районах и Копейске . После инициативу рассмотрят областные депутаты и утвердят решение о создании такой территории.

«Для городов любое дерево — это большое благо, особенно для Челябинска, где есть проблемы с состоянием воздуха, который всегда чище на территории городского бора — рассказал директор Областного государственного учреждения «Особо охраняемые природные территории Челябинской области» Александр Лагунов. — Мы надеемся, что защитные зелёные зоны будут закреплены и в городе, и за его пределами».

Наделение лесных территорий статусом «зеленый пояс», как пояснили в Главном управлении лесами по Челябинской области , сохранит за ними все существующие, такие как особо охраняемая территория, и при этом усилит степень защиты. Должна ужесточиться ответственность за вырубку или капитальное строительство на подобных участках.

Впрочем, новые правила не позволят восстановить те леса, которые уже вырублены под застройку. Часть земель, на которых массово уничтожались деревья, в настоящее время находится в частных руках, по словам Лагунова, и вернуть их невозможно.

В будущем эксперты планируют добиваться расширения зеленых зон и появления дополнительных посадок. Правда, для этого придется решить ряд финансовых вопросов, поскольку лесовосстановление — дело затратное.