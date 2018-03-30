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Акула откусила ногу серфингисту, а теперь он защищает этих хищников от людей
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Акула откусила ногу серфингисту, а теперь он защищает этих хищников от людей 

Bigpicture.ru 1 час назад
Фото: Bigpicture.ru
Серфингист Майк Кутс (Mike Coots) в возрасте 18 лет повстречал на Гавайях тигровую акулу. Встреча закончилась печально — акула откусила Майку правую ногу. Но вместо того, чтобы всю жизнь избегать акул, Майк принял необычное решение стать их защитником от браконьеров. Кстати, серфинг он тоже не забросил.
Источник: LADBible
Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
16 Июн 2016 в 1:50 PDT  20 лет назад с Майком Кутсом произошел несчастный случай. Он пережил нападение акулы: она вцепилась в ногу парня и рвала ее как кусок мяса. Майк рассказывает, что в тот момент у него проснулся инстинкт самосохранения и он начал бить акулу по морде, пока она его не отпустила.
«Я пару раз хорошенько приложил ей по носу, а потом вернулся на доску. Рука была в крови, но я греб к берегу. И тут начала пульсировать нога. Я увидел что-то в стороне, подумал, что это акула. Оглянулся — а это была моя оторванная нога».
Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
24 Апр 2016 в 4:26 PDT  Майка забрали в больницу, сделали ему операцию. Но, несмотря на травму, через месяц парень вернулся в море и продолжил заниматься серфингом.
Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
16 Апр 2016 в 7:38 PDT  Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
1 Дек 2015 в 11:39 PST  Трагическая встреча с хищником навсегда изменила отношение Майка к акулам. Сейчас он не только катается на доске по волнам, но и помогает в спасении акул.
Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
7 Апр 2016 в 6:02 PDT  «Акулы — не только людоеды, они необходимы для баланса в Мировом океане».
Спустя 20 лет после трагического инцидента Майк Кутс встретился с большой белой акулой у берегов Новой Зеландии. Встречу он снял на видео и, по его словам, был в полном восторге от нее.
«Когда я проводил съемку, большая белая акула подплыла прямо ко мне — она была буквально в миллиметре от меня. Это как встретиться с динозавром — одна из самых крутых вещей на земле. Можно даже почувствовать энергию хищника».
«Остров Стьюарт — одно из немногих мест, где можно встретить белую акулу, но так близко к ней подобраться можно крайне редко».
Публикация от Mike Coots (@mikecoots)
7 Фев 2016 в 3:41 PST  Майк призывает людей задуматься о том, что надо защищать этих древних хищников от нас самих. Ежегодно люди убивают множество акул ради плавников, и это грозит ужасными последствиями — в скором времени акулы могут просто исчезнуть. Поэтому Майк и другие активисты пропагандируют запрет на их убийство. Ну а кто, если не пострадавший от акулы серфер, может защитить их от более опасного хищника, обитающего на поверхности?
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