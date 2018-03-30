Бизнес разрешат регистрировать по почтовому ящику

Минэкономразвития России приступило к разработке законопроекта, которым будут отменены обязательные требования к наличию офиса с юридическим адресом при регистрации бизнеса. Эту идею два месяца назад анонсировал глава ведомства Максим Орешкин (читайте на Legal.Report здесь).

Как отмечают разработчики законопроекта, требования к указанию юридического адреса местонахождения юрлица приводят к дополнительным издержкам и трудностям с арендой помещений на стадии открытия бизнеса (по данным Орешкина, сформировался рынок «серых» услуг по аренде таких адресов, за которые предприниматели вынуждены платить по 20 000–50 000 руб.). Особенно этот вопрос актуален для предпринимателей в сфере услуг, в частности в сфере интернет-технологий, для деятельности которых фактически не требуются производственные или офисные помещения.

Проектом в закон о госрегистрации юрлиц и ИП предлагается ввести положения о возможности использования адреса отделения почтовой связи , находящегося в пределах его местонахождения в качестве адреса юридического лица. Это позволит юрлицам осуществлять коммуникации с контрагентами и госорганами как в электронной форме, так и на бумажном носителе по адресу почтового отделения.

Предусматривается, что право использовать адрес отделения почтовой связи в качестве адреса юрлица будет предоставляться вновь создаваемым юридическим лицам.