Мосприрода предлагает интересные места для отдыха в ЮЗАО

Куда пойти в выходные 31 марта — 1 апреля? Выходные — отличный повод выбраться на природу, а заодно посетить какое-нибудь интересное и полезное мероприятие. Посещай, учись, люби!

31 марта — 10:00 — праздник «День птиц» в Дарвиновском музее (5 +) — 11:00 — орнитологическая экскурсия «Пернатые истории» в экоцентре «Битцевский лес» (7 +) — 11:30 — обзорная экскурсия «Тропинками Битцы» в экоцентре «Скворечник» (6 +) — 12:00 — интерактивная экскурсия «Мой дом. Мой город», «Мой парк. Мой город» в экоцентре «Воробьёвы горы» (7 +) — 13:00 — цикл эковикторин «Экотека» в экоцентре «Скворечник» (6 +)

1 апреля — 11:00 — занятие кружка «Юный исследователь» в экоцентре «Битцевский лес» (6-14 лет) — 11:30 — цикл экскурсий-викторин «Загадки леса» по теме «Река, озеро, болото» в экоцентре «Скворечник» (6 +) — 13:00 — ко Дню геолога: мастер-класс «Знакомьтесь — Геология» в экоцентре «Скворечник» (6 +) — 13:00 — экскурсия «Деревья глазами предков» в экоцентре «Битцевский лес» (7 +)

Подробное описание всех мероприятий, телефоны для и адреса — на сайте Мосприроды: http://www.mospriroda.ru/…/poseshchay_uchis_lyubi_kuda_poy…/