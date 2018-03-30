«Ада нет»: Папа Римский проговорился

Но есть нечто другое.

Ада не существует, такой мыслью поделился Папа Римский Франциск . Вывел понтифика на откровенный разговор его давний оппонент, убежденный атеист, экс-редактор и основатель издания La Repubblica Эудженио Скальфари, сообщает ilPost.

" (…) грешники, где их наказывают?" — спросил журналист. «Их не наказывают. Те, кто покаялся, получают Божье прощение (…). Те же, кто не покаялся и не могут быть прощены, исчезают. Нет ада, есть исчезновение греховных душ», — ответил Франциск.

Позже Ватикан выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что приведенные в интервью слова есть ни что иное, как реконструкция слов Епископа Рима

"Текст интервью является результатом реконструкции, в которой не цитируются высказывания Папы целиком, поэтому выдержки из вышеупомянутой статьи не должны рассматриваться как верная транскрипция слов Святого Отца", — заявили в резиденции римско-католической церкви

Стоит отметить, Папа не впервые обвиняет Скальфари в фабрикации текстов от лица Его Святейшества. Так, в ноябре 2013 журналист признал, что опубликованное им интервью записано по памяти: беседуя с понтификом, Скальфари не пользовался диктофоном и не делал заметок. При этом автор подчеркнул, что он так работает уже в течение 50 лет и память ни разу его не подводила. Также по теме: Папа Римский предложил внести правки в «Отче наш»