Ещё
«Ада нет»: Папа Римский проговорился
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«Ада нет»: Папа Римский проговорился 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
Но есть нечто другое.
Ада не существует, такой мыслью поделился Папа Римский Франциск. Вывел понтифика на откровенный разговор его давний оппонент, убежденный атеист, экс-редактор и основатель издания La Repubblica Эудженио Скальфари, сообщает ilPost.
" (…) грешники, где их наказывают?" — спросил журналист. «Их не наказывают. Те, кто покаялся, получают Божье прощение (…). Те же, кто не покаялся и не могут быть прощены, исчезают. Нет ада, есть исчезновение греховных душ», — ответил Франциск.
Позже Ватикан выпустил пресс-релиз, в котором сообщалось, что приведенные в интервью слова есть ни что иное, как реконструкция слов Епископа Рима.
"Текст интервью является результатом реконструкции, в которой не цитируются высказывания Папы целиком, поэтому выдержки из вышеупомянутой статьи не должны рассматриваться как верная транскрипция слов Святого Отца", — заявили в резиденции римско-католической церкви.
Стоит отметить, Папа не впервые обвиняет Скальфари в фабрикации текстов от лица Его Святейшества. Так, в ноябре 2013 журналист признал, что опубликованное им интервью записано по памяти: беседуя с понтификом, Скальфари не пользовался диктофоном и не делал заметок. При этом автор подчеркнул, что он так работает уже в течение 50 лет и память ни разу его не подводила. Также по теме: Папа Римский предложил внести правки в «Отче наш»
Уралинформбюро: последние новости
Проповедником идей Жириновского на Ямале стал уроженец Узбекистана К спору Нетиевского с "Уральскими пельменями" приобщилась прокуратура В столице Урала массово эвакуируют торговые центры
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена571
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию616
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги152
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение