В Белгороде на неделю отключат электричество

Из-за плановых ремонтных работ на электросетях на улицах Белгорода ожидаются отключения электричества со 2 по 8 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.

2 апреля с 8.00 до 17.00 не будет света в домах на улице Чапаева, 74-106, 108-178.

3 апреля с 8.00 до 17.00 отключат электричество в домах по улицам:

1-й Непроезжий п-к, 1-5,2-6;цех пошива верхней одежды (проспекткт Славы, 159);2-й Непроезжий п-к, 1-5, 2, 2б;3-й Непроезжий п-к, 2-36;Чкалова, 10-16;Кошарский проезд, 2-4;проспект Славы, 161-181;Юбилейная, 59-115.

В этот же день с 9.00 до 16.00 не будет электроэнергии в домах на улицах:

Пугачёва, 5 и 11-21. Почтовой, 2-40, 1-13;переулок1-м Почтовый, 2-6.

4 и 5 апреля не будет света на нескольких объектах. Полный список можно посмотреть здесь.