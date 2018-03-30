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В Белгороде на неделю отключат электричество
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В Белгороде на неделю отключат электричество 

АиФ 1 час назад
Фото: АиФ
Из-за плановых ремонтных работ на электросетях на улицах Белгорода ожидаются отключения электричества со 2 по 8 апреля, сообщила пресс-служба городской администрации.
2 апреля с 8.00 до 17.00 не будет света в домах на улице Чапаева, 74-106, 108-178.
3 апреля с 8.00 до 17.00 отключат электричество в домах по улицам:
1-й Непроезжий п-к, 1-5,2-6;цех пошива верхней одежды (проспекткт Славы, 159);2-й Непроезжий п-к, 1-5, 2, 2б;3-й Непроезжий п-к, 2-36;Чкалова, 10-16;Кошарский проезд, 2-4;проспект Славы, 161-181;Юбилейная, 59-115.
В этот же день с 9.00 до 16.00 не будет электроэнергии в домах на улицах:
Пугачёва, 5 и 11-21. Почтовой, 2-40, 1-13;переулок1-м Почтовый, 2-6.
4 и 5 апреля не будет света на нескольких объектах. Полный список можно посмотреть здесь.
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