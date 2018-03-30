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Свердловские таможенники уничтожили опасные таблетки из США
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Свердловские таможенники уничтожили опасные таблетки из США 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Таможенники обнаружили крупную партию незадекларированных биологически активных добавок и витаминов, которые были привезены из Республики Беларусь.
При проверке выяснилось, что информация на упаковках с добавками для спортивного питания не соответствует сфере применения. В связи с этим незаконные таблетки были уничтожены. Всего было изъято и утилизировано 170 упаковок.
Накануне.RU сообщает, что на упаковках с БАДами в качестве стран происхождения указывались США, Великобритания, Польша, Германия, Венгрия и др.
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