Свердловские таможенники уничтожили опасные таблетки из США

Таможенники обнаружили крупную партию незадекларированных биологически активных добавок и витаминов, которые были привезены из Республики Беларусь

При проверке выяснилось, что информация на упаковках с добавками для спортивного питания не соответствует сфере применения. В связи с этим незаконные таблетки были уничтожены. Всего было изъято и утилизировано 170 упаковок.