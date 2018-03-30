МАГАТЭ и ЕКА: падение обломков «Тяньгун-1» не несет радиоактивной угрозы

Штаб-квартира МАГАТЭ находится в австрийской столице Вене

"Согласно МАГАТЭ и ЕКА, на борту китайской орбитальной станции нет радиоактивных материалов, поэтому и радиоактивной угрозы человеческому здоровью нет", — заявили в министерстве.

В ведомстве отметили, что теоретически некоторые обломки могут достичь Земли, что с большой вероятностью может произойти между 43 градусами южной широты и 43 градусами северной, при этом обломки упадут, предположительно, в море, в связи с чем повода для беспокойства людей нет.

Китайская орбитальная станция «Тяньгун-1» ("Небесный дворец-1") упадет на Землю 2 апреля, говорится в ноте постпредства Китая комитету ООН по использованию космического пространства в мирных целях. Отмечается, что большая часть элементов станции сгорит в атмосфере, а «нанесение ущерба авиационной деятельности и жизни людей и объектам на Земле крайне маловероятно».

Станция «Тянгун-1» ("Небесный дворец-1") была запущена на орбиту 29 сентября 2011 года. Китай стал третьей страной в мире после СССР и США , запустивший свою орбитальную станцию. По своим функциям «Тянгун-1» аналогична советским станциям серии «Алмаз» и «Салют» и предназначена для отработки процессов стыковки с космическими кораблями и отработки систем автономного жизнеобеспечения космонавтов.

За время существования «Тянгун-1» ее посетило три экспедиции в 2011, в 2012 и 2013 годах. В 2016 году связь со станцией была потеряна.

Масса станции — 8,5 тонны, длина — 10,4 метра, жилой объем — 15 кубических метров.