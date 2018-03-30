Вор украл более одного километра медного кабеля в Екатеринбурге

Жители четырех многоквартирных домов в Екатеринбурге две недели пытаются поймать мужчину, который ворует медный кабель. Об этом сообщило агентство Ura.ru.

Видно, что он разбирается в электрике. Срезал лишь тот кабель, который питает освещение в подъезде. Если бы погас свет в квартирах, люди бы подняли шум. После «захода» остались без освещения три подъезда

— председатель правления жилищного кооператива

«ЖК-6»

Андрей Зевахин.

Мужчина проникает в подвальное помещение рано утром через окошко размером 20 на 40 сантиметров.

Это настоящий форточник. У меня слесарь такой же комплекции, щуплый. Он попробовал, но не мог пролезть, надо иметь навык

— Андрей Зевахин.

Преступником заинтересовались сотрудники полиции.

Забавную видеозапись с лисой опубликовали на YouTube. Дикое животное пришло в город, где совершило преступление.