Вор украл более одного километра медного кабеля в Екатеринбурге 

Жители четырех многоквартирных домов в Екатеринбурге две недели пытаются поймать мужчину, который ворует медный кабель. Об этом сообщило агентство Ura.ru.
Видно, что он разбирается в электрике. Срезал лишь тот кабель, который питает освещение в подъезде. Если бы погас свет в квартирах, люди бы подняли шум. После «захода» остались без освещения три подъезда
— председатель правления жилищного кооператива
«ЖК-6»
Андрей Зевахин.
Мужчина проникает в подвальное помещение рано утром через окошко размером 20 на 40 сантиметров.
Это настоящий форточник. У меня слесарь такой же комплекции, щуплый. Он попробовал, но не мог пролезть, надо иметь навык
— Андрей Зевахин.
Преступником заинтересовались сотрудники полиции.
Забавную видеозапись с лисой опубликовали на YouTube. Дикое животное пришло в город, где совершило преступление.