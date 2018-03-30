В Калининграде впервые пройдет форум по коммуникациям Baltic Weekend

Калининграде 19 и 20 апреля впервые пройдет международный форум по коммуникациям Baltic Weekend: König Edition. Эксперты называют это самым масштабным событием PR-индустрии этой весны.

«Активными участниками Baltic Weekend станут эксперты в области коммуникаций и представители бизнес-сообщества — директора по связям с общественностью, бренд-менеджеры, маркетологи и рекламисты, топ-менеджеры крупных российских и зарубежных компаний, а также представители власти, медиа и отраслевых ассоциаций», — говорят представители организатора — коммуникационного агентства SPN Communications.

«Тем становится все больше, и год для нашей отрасли — слишком большой промежуток для проведения итоговых дискуссий, поэтому помимо петербургского осеннего форума мы решили проводить весенние выездные сессии Baltic Weekend. Первая такая сессия успешно прошла прошлой весной в Тбилиси , а теперь место встречи — Калининград», — пояснил генеральный директор SPN Communications Андрей Баранников

Регистрация на форум открыта до 13 апреля.

Более подробная информация на официальном сайте Baltic Weekend.