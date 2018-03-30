Росгвардия объявила конкурс на разработку нового защитного обмундирования «Пырей» для бойцов

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«Разработка комплекта противоударной защиты, предназначенного для защиты военнослужащих и сотрудников Федеральной службы войск национальной гвардии РФ от ударов палками, металлическими прутами, метаемыми предметами, колюще-режущего оружия, воздействия открытого пламени и горящих жидкостей при выполнении задач по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности. Цена контракта — 5 млн руб.», — говорится в извещении о проведении конкурса.

В комплект «Пырей» должны входить противоударный шлем с защитным забралом, защитный жилет с комплексной защитой от ударов твердыми предметами и колюще-режущего оружия, комплект противоударных щитков для защиты конечностей, огнестойкий комбинезон и комплект огнестойкого трикотажного белья (фуфайка, кальсоны и маска для лица).

Комплект, согласно техзаданию, должен сохранять защитные свойства и характеристики при температуре от -40 до +50 градусов. «Материалы должны позволять производить двадцатикратную механическую чистку (стирку) без снижения защитных и эксплуатационных характеристик. Внешний вид изделия должен соответствовать современным требованиям к технической эстетике, дизайну и эргономике», — отмечается в документе.

Открытый конкурс был объявлен 28 марта, время окончания предоставления -19 апреля, говорится в документе.