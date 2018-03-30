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Эксперты обсудят фейковые новости на пресс-конференции в Москве
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Эксперты обсудят фейковые новости на пресс-конференции в Москве 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В понедельник, 2 апреля, в «Национальной службе новостей» состоится пресс-конференция о фейковых новостях и саморегуляции СМИ и блогов «Черный „хайп“: Когда за „фейковые“ новости начнут наказывать?»
Эта тема стала острой после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» и последовавшей за ним волне сообщений о сотнях жертв. Эта информация не подтвердилась официально. Ряд законодателей предложили обновленный законопроект «О саморегулировании СМИ». В новой редакции законопроекта, помимо прочего, предлагается лишать СМИ лицензии за неподобающее поведение.
В пресс-конференции примут участие соавтор законодательной инициативы, член комитета ГД по бюджету и налогам Евгений Федоров, руководитель Аналитического центра Brand Analytics, занимающегося мониторингом и анализом в социальных медиа и СМИ Светлана Крылова, адвокат Александр Трещёв, члены Совета федерации.
Начало пресс-конференции в 12:00
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