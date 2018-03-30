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19-й международный медицинский форум пройдет в Нижнем Новгороде
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19-й международный медицинский форум пройдет в Нижнем Новгороде 

Newsroom24 1 час назад
Фото: Newsroom24
Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.
Торжественное открытие форума состоится в большом конференц-зале первого выставочного павильона Нижегородской ярмарки 10 апреля в 09:30. С программой форума можно познакомиться на официальном сайте Приволжского исследовательского медицинского университета.
В рамках Форума пройдут научно-практические конференции организаторов здравоохранения и сестринского дела, специалистов лабораторной службы, эпидемиологов, акушеров-гинекологов, реабилитологов, провизоров и гигиенистов.
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