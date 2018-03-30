19-й международный медицинский форум пройдет в Нижнем Новгороде

Об этом сообщает пресс-служба Приволжского медуниверситета.

Торжественное открытие форума состоится в большом конференц-зале первого выставочного павильона Нижегородской ярмарки 10 апреля в 09:30. С программой форума можно познакомиться на официальном сайте Приволжского исследовательского медицинского университета.

В рамках Форума пройдут научно-практические конференции организаторов здравоохранения и сестринского дела, специалистов лабораторной службы, эпидемиологов, акушеров-гинекологов, реабилитологов, провизоров и гигиенистов.