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Более 1,6 тысячи жителей Липецкой области призовут в армию весной 2018 года
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Более 1,6 тысячи жителей Липецкой области призовут в армию весной 2018 года 

РИА Новости 1 час назад
ЛИПЕЦК, 30 мар — РИА Новости. Свыше 1,6 тысячи новобранцев из Липецкой области призовут в армию весной этого года — это на 50 человек больше, чем весной прошлого года, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы администрации региона.
"Основная отправка в войска назначена на второю половину июня — после всех выпускных государственных экзаменов", — сказал собеседник агентства.
По итогам прошлого года Липецкая область направила на военную службу 3,323 тысяч человек, в том числе 2,936 тысяч человек — на срочную службу и семерых — на альтернативную гражданскую, еще 221 призывник поступил в военно-учебные заведения, 159 воспользовались правом замены срочной службы на контрактную.
Пресс-служба отмечает, что Липецкая область — одна из лучших в России по организации призыва и подготовке граждан к военной службе, о чем свидетельствуют победы в конкурсах Западного военного округа.
"Качество призывного состава — фиксация успешности развития региона", — цитирует пресс-служба слова главы региона Олега Королева.
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