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Около 20 депутатов Госдумы пока не сдали декларации о доходах
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Около 20 депутатов Госдумы пока не сдали декларации о доходах 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Около 20 из 446 депутатов Госдумы (с учетом сложивших мандаты) пока не сдали свои декларации о доходах. Об этом сообщила в пятницу ТАСС председатель думской комиссии по контролю за достоверностью сведений о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера Наталья Поклонская.
"Осталось еще около 20 депутатов", — сказала Поклонская, выразив уверенность, что парламентарии направят соответствующие документы в комиссию до конца текущей недели. Одновременно она напомнила, что в соответствии с законодательством за неподачу декларации в срок или сообщение недостоверных сведений грозит ответственность вплоть до лишения мандата.
Требования закона
По закону чиновники и парламентарии должны предоставлять декларации о доходах ежегодно до 1 апреля. Эти сведения публикуются после их проверки, примерно через две недели после истечения срока подачи деклараций.
В 2009 году был подписан указ президента РФ о порядке размещения на официальных сайтах органов власти и в СМИ сведений о доходах и имуществе госслужащих и членов их семей. С тех пор сведения об имущественном положении и доходах членов семей главы государства, председателя правительства, министров, работников администрации Кремля, полпредов президента в округах, депутатов Госдумы и членов Совета Федерации подаются в налоговые органы и публикуются на официальных интернет-порталах.
С 1 января 2013 года вступил в силу закон, согласно которому чиновники и парламентарии должны отчитываться не только о доходах, но и о крупных тратах — о каждой сделке по приобретению земли, недвижимости, автомобилей, ценных бумаг и акций, если ее сумма превышает общий доход госслужащего и его супруги (супруга) за три последних года. Рассказывать необходимо и об источниках получения средств, за счет которых совершена покупка.
В том же году был введен запрет на владение чиновниками, парламентариями и кандидатами на выборные посты банковскими счетами и финансовыми инструментами за рубежом. При этом наличие заграничной недвижимости допускается, однако вся она подлежит декларированию. В декабре 2013 года в Кремле было создано Антикоррупционное управление, которое проверяет поданные чиновниками сведения.
Последние поправки в антикоррупционное законодательство, касающиеся представления сведений о доходах и расходах, были внесены в конце 2016 года. Они в том числе предусматривают лишение полномочий для депутатов всех уровней, а также для сенаторов и муниципальных чиновников за отсутствие деклараций в положенный по закону срок.
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