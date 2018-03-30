Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением

Снова сорвался: звезда 90-х Евгений Осин оказался в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.

Как сообщают российские СМИ, певец сам пришел к медикам с жалобами на недомогание. Врачи оставили его в стационаре. По некоторым данным, медики с трудом узнали артиста.

Около месяца назад Осина забирали из его собственной квартиры с переломом рёбер. Травмы он, предположительно, нанес себе сам — в состоянии алкогольного опьянения.

О сильной зависимости певца от спиртного в СМИ сообщали уже не раз. Он даже пытался проходить лечение от алкоголизма, но, судя по всему, безуспешно.

В августа 2017 года исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин пропал на несколько дней. Вскоре выяснилось, что он находится в наркологической клинике с диагнозом — «третья стадия алкогольной зависимости». В клинике его посетил телеведущий Андрей Малахов