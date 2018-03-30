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Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением
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Врачи не узнали Осина: он снова попал в больницу с алкогольным отравлением 

Вести.Ru 28 минут назад
Фото: Экспресс-газета
Снова сорвался: звезда 90-х Евгений Осин оказался в больнице с сильнейшим алкогольным отравлением.
Как сообщают российские СМИ, певец сам пришел к медикам с жалобами на недомогание. Врачи оставили его в стационаре. По некоторым данным, медики с трудом узнали артиста.
Около месяца назад Осина забирали из его собственной квартиры с переломом рёбер. Травмы он, предположительно, нанес себе сам — в состоянии алкогольного опьянения.
О сильной зависимости певца от спиртного в СМИ сообщали уже не раз. Он даже пытался проходить лечение от алкоголизма, но, судя по всему, безуспешно.
В августа 2017 года исполнитель хита «Плачет девушка в автомате» Евгений Осин пропал на несколько дней. Вскоре выяснилось, что он находится в наркологической клинике с диагнозом — «третья стадия алкогольной зависимости». В клинике его посетил телеведущий Андрей Малахов.
Вскоре после этого интервью Евгений Осин решил пройти полноценную реабилитацию. Он улетел в Таиланд — в клинику, где тогда же лечилась Дана Борисова.
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