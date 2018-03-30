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СЖР намерен к ноябрю 2018 года разработать кодекс журналистской этики
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СЖР намерен к ноябрю 2018 года разработать кодекс журналистской этики 

РИА Новости 1 час назад
МОСКВА, 30 мар — РИА Новости. Союз журналистов России, отмечающий в этом году 100-летний юбилей, намерен к ноябрю 2018 года разработать и утвердить собственный профессиональный кодекс этики, говорится в заявлении председателя организации Владимира Соловьева.
"В год своего столетия Союз журналистов России приступает к разработке собственного Профессионального кодекса этики. Его разработка будет проходить максимально открыто, в обсуждении и внесении в него дополнений будут участвовать члены Союзов журналистов из всех регионов нашей страны. Нами будет изучен и использован обширный опыт зарубежных коллег. Мы планируем представить и утвердить окончательный вариант документа в дни празднования юбилея Союза, в ноябре текущего года, и рассчитываем на то, что вступающие в наш Союз журналисты будут неуклонно придерживаться норм Кодекса", — говорится в заявлении.
Соловьев также отметил, что перед журналистами и читателями сегодня стоит целый ряд новых вызовов, одной из глобальных проблем является «массированное распространение ложных новостей, так называемых fake news».
"В погоне за сиюминутным успехом, ростом рейтингов и количества подписчиков многие утрачивают не только профессиональные стандарты, но и базовые понятия о морали, совести, этике. Безответственность в нашей профессии уже ни у кого не вызывает удивления. К сожалению, особенную остроту эти проблемы приобретают в дни трагических событий. Мы уверены — с этими негативными тенденциями необходимо бороться. Мы убеждены — основой профессиональной журналистики является ее этичность", — добавил председатель СЖР.
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