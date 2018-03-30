«Мусорных» операторов северу и западу Среднего Урала начнут искать в апреле

Торги объявят на следующей неделе.

Министерство энергетики и ЖКХ Свердловской области отозвало иск в Федеральную антимонопольную службе, посредством которого чиновники оспаривали в Арбитражном суде Москвы действия антимонопольщиков, отменивших итоги двух конкурсов по выбору «мусорных» операторов в регионе.

"Министерство отказалось от своих исковых требований, поскольку из-за тяжб могло не уложиться в сроки введения новой системы по обращению с отходами", — пояснили "Уралинформбюро" в департаменте информполитики Свердловской области.

По данным регионального минЖКХ, на следующей неделе будут объявлены новые конкурсы по выбору «мусорных» операторов.

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) отменила итоги двух из трех конкурсов по выбору «мусорных» операторов в Свердловской области, в которых победили ООО «Тагилспецтранс» и ООО «ТБО „Экосервис“. Такое решение было принято по итогам рассмотрения жалобы тюменского ООО „Рифей“.

Вопросы у антимонопольщиков были и по третьему конкурсу. Однако оспорить его итоги ФАС не успела, так как с победителем торгов по восточному региону — ЕМУП „Спецавтобаза“ — уже было заключено соглашение на 12 лет. В конце января предприятие возглавил бывший депутат свердловского Заксобрания Нафик Фамиев.

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