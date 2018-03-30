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Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом
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Абонентам «Ростелекома» стало легче приглядывать за домом 

АиФ Владимир 1 час назад
Фото: АиФ Владимир
«Ростелеком» объявляет о старте оказания облачной услуги «Внешнее видеонаблюдение» в ЦФО. Это один из сервисов технологии «Умный дом» для удалённого контроля происходящего вокруг квартиры или дома. Например, во дворе, на детской площадке, в подъезде или на автостоянке. Изображение с камер транслируются в режиме реального времени, а видеопоток сохраняется на серверах «Ростелекома». Абонент может наблюдать за происходящим онлайн или позднее просмотреть в архиве записи за неделю.
В комплекс обеспечения «Внешнего видеонаблюдения» входят наружная клиентская камера, доступ к облачной платформе обработки видео и мобильное приложение c WEB-интерфейсом. Камеры вандалоустойчивы, не боятся перепадов температур и осадков. Для работы им необходим доступ в интернет через любого провайдера.
Дмитрий Ерастов, директор проектно-продуктового офиса МРФ «Центр» ПАО «Ростелеком»: «Когда-то самая простенькая система видеонаблюдения стоила как автомобиль. Технологии развиваются, рынок движется вперёд, и домашняя камера уже стала привычным явлением. „Ростелеком“ предлагает шагнуть ещё дальше. В рамках сервиса „Умный дом“ мы предлагаем дополнить домашнее видеонаблюдение внешним. Достаточно позвонить, и наши специалисты установят внешние камеры, которые позволят Вам из любой точки мира посмотреть, что происходит на даче, в квартире или, например, с машиной на парковке».
Действующим и новым пользователям любой базовой услуги (Телефония/Интернет/ТВ) «Ростелеком» предлагает приобрести внешнюю видеокамеру на выгодных условиях по акции «Видео за 300 рублей HiWatch». Её участники смогут приобрести камеру в рассрочку: первоначальный взнос 1200 руб. и 300 рублей в месяц сроком на 2 года. В течение этого срока абоненту в подарок предоставляется услуга «Видеонаблюдение» и семидневный архив видеозаписей. В случае покупки камеры за полную стоимость — 5 990 рублей, первый год услуга видеонаблюдения будет бесплатной, а начиная с 13 месяца— по 300 рублей в месяц. По окончании действия акции абоненты могут перейти на любой из действующих тарифов.
Узнать полные условия акции можно в любом Центре продаж и обслуживания «Ростелекома» или по бесплатному телефону 8-800-100-0-800.
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