Ещё
Оформить бесплатные билеты на поезда между городами-организаторами ЧМ-2018 теперь можно по телефону
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Оформить бесплатные билеты на поезда между городами-организаторами ЧМ-2018 теперь можно по телефону 

В городе N 1 час назад
Фото: В городе N
Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 начала оформлять по телефону бесплатные билеты на поезда, которые будут курсировать между городами-организаторами мундиаля. Сервис доступен круглосуточно на пяти языках. Об этом сообщает АНО «Транспортная дирекция ЧМ-2018».
Для того, чтобы забронировать билет и разработать оптимальный маршрут, российские болельщики могут позвонить по телефону 8 (800) 775–2018, а зарубежные — +7 (495) 741-18-18. Специалисты дадут бесплатную консультацию на всех официальных языках ФИФА: русском, английском, французском, немецком и испанском.
Как сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков, специалисты также они могут помочь с бронированием специализированных мест для пассажиров с ограниченными физическими возможностями здоровья.
Полное расписание поездов с количеством свободных мест представлено на сайте Транспортной дирекции. Там также можно забронировать бесплатный билет.
Напомним, представители FIFA побывали в Нижнем Новгороде с финальной проверкой нового стадиона.
В городе N: последние новости
Горький зазвучит на сербском языке в Нижнем Новгороде Запись о рождении Алексея Пешкова включена в реестр уникальных документов Сормовская ТЭЦ подтвердила свою мощность
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена577
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию617
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги152
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение