Оформить бесплатные билеты на поезда между городами-организаторами ЧМ-2018 теперь можно по телефону

Транспортная дирекция чемпионата мира по футболу-2018 начала оформлять по телефону бесплатные билеты на поезда, которые будут курсировать между городами-организаторами мундиаля. Сервис доступен круглосуточно на пяти языках. Об этом сообщает АНО «Транспортная дирекция ЧМ-2018».

Для того, чтобы забронировать билет и разработать оптимальный маршрут, российские болельщики могут позвонить по телефону 8 (800) 775–2018, а зарубежные — +7 (495) 741-18-18. Специалисты дадут бесплатную консультацию на всех официальных языках ФИФА: русском, английском, французском, немецком и испанском.

Как сообщил генеральный директор АНО «Транспортная дирекция-2018» Кирилл Поляков , специалисты также они могут помочь с бронированием специализированных мест для пассажиров с ограниченными физическими возможностями здоровья.

Полное расписание поездов с количеством свободных мест представлено на сайте Транспортной дирекции. Там также можно забронировать бесплатный билет.

Напомним, представители FIFA побывали в Нижнем Новгороде с финальной проверкой нового стадиона.