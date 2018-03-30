ИГИЛ создала MuslimCrypt — инструмент для передачи скрытых сообщений

Представители Исламского государства (запрещено на территории РФ ) уже давно освоили современные технологии для связи по защищенным каналам. Однако оказалось, что они также научились разрабатывать собственные инструменты, которые помогают им адаптировать обмен зашифрованными сообщениями под свои нужды.

Одним из таких инструментов стал MuslimCrypt, который использует стенографию для передачи секретных сообщений. Стенография представляет собой способ передачи или хранения информации с учётом сохранения в тайне самого факта такой передачи (хранения).

Несмотря на то, что многие из таких кустарных инструментов не оправдывают возложенных на них ожиданий, в этом случае эксперты вынуждены были признать — MuslimCrypt действительно работает.

Впервые MuslimCrypt был использован 20 января на частном канале Telegram, посвященном деятельности ИГИЛ (запрещенная в РФ группировка). Принцип работы этого инструмента в чем-то схож с использованием невидимых чернил, на деле же он кодирует сообщение.

В частности, MuslimCrypt способен скрыть информацию на изображениях, которые могут использоваться и размещаться свободно, потому что только конкретный получатель знает, что там содержится секретное послание. Так как кодировать информацию можно в файлах JPEG и TIF , а участники ИГИЛ активно используют рекламные кампании, для них открываются многие потенциальные места для размещения секретных посланий.

«На самом деле, очень интересен тот факт, что они используют именно стенографию. Я нашел случайные снимки в сети, проверил на них работу инструмента, затем сравнил два изображения [с зашифрованным посланием и без него] и пришел к выводу, что для незнающего человека эти изображения абсолютно одинаковы», — рассказывает изучавший MuslimCrypt эксперт.