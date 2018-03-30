РПЦ предложила построить дом причта на Хлебной площади

Представители самарского духовенства просят у властей построить здание для священнослужителей в историческом центре Самары . Свою идею они озвучили во время обсуждения проекта благоустройства сквера на Хлебной площади. Об этом сообщил глава администрации Самарского района Максим Харитонов на встрече жителей с мэром Еленой Лапушкиной.

— Жители предложили обустроить спортивную площадку, на которой могли бы проходить уроки физкультуры. Рядом есть учебные заведения, в том числе гимназия № 3. Также среди предложений было обустройство дорожек для катания на велосипедах и роликах, парковки для велосипедов и спортплощадки. От РПЦ поступила инициатива построить на площади дом для причта (священнослужителей), — рассказала Максим Харитонов.

Но проект не попал в число лидеров голосования по программе «Комфортная городская среда». Горожане сделали выбор в пользу трамвайного кольца на Хлебной площади. Там планируют разместить 105 цветников, установить светильники-торшеры, 15 скамеек и 22 урны. Также в этом году планируют благоустроить сквер на пересечении улиц Ленинградской и Садовой.