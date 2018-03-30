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Энергетики «Свердловэнерго» смонтировали в Серове устойчивые к погоде провода
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Энергетики «Свердловэнерго» смонтировали в Серове устойчивые к погоде провода 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
Фото: РИА "ФедералПресс"
Энергетики филиала ОАО «МРСК Урала» — «Свердловэнерго» повышают надежность электроснабжения сельских населенных пунктов Серовского городского округа.
Специалисты заменили провода линии электропередачи 6 кВ «Красный Яр», отходящей от подстанции 35/6 кВ «Юлия» в Серовском городском округе. Они заменили неизолированный провод на самонесущий изолированный протяженностью 15 километров. Его преимущество в том, что он более устойчив к плохой погоде и стабильнее передает электроэнергию. Также он исключает возможность электротравм.
Ремонтные работы на линии электропередачи 6 кВ «Красный Яр» направлены на повышение надежности электроснабжения населения и социально-значимых объектов поселков Мирный, Красный Яр, Межевая и Андриановичи Серовского городского округа. Расходы энергокомпании на эти цели составили порядка 1,3 млн рублей.
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