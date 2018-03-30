«ОРМЕТ» начал разведку недр Акжарской площади

В поисках медно-цинковых руд.

Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, по предварительным данным технико-экономического обоснования запасы месторождения оцениваются в 695 000 тонн руды с содержанием меди 2,6%. После проведения разведки запасы поставят на государственный баланс. Затем начнется проектирование и освоение этого участка.

Стоит отметить, что поисковые и оценочные работы на «Акжарской площади» «ОРМЕТ» начал в 2013 году. Для предприятия участок станет шестым месторождением, которое оно будет осваивать.