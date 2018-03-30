Ещё
«ОРМЕТ» начал разведку недр Акжарской площади
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

«ОРМЕТ» начал разведку недр Акжарской площади 

Уралинформбюро 1 час назад
Фото: Уралинформбюро
В поисках медно-цинковых руд.
ЗАО «ОРМЕТ» (входит в группу "Русская медная компания") в 2018 году планирует приступить к разведочным работам на участке медно-цинковых руд «Акжарская площадь», расположенном в Ясненском районе Оренбургской области.
Как сообщили «Уралинформбюро» в пресс-службе РМК, по предварительным данным технико-экономического обоснования запасы месторождения оцениваются в 695 000 тонн руды с содержанием меди 2,6%. После проведения разведки запасы поставят на государственный баланс. Затем начнется проектирование и освоение этого участка.
Стоит отметить, что поисковые и оценочные работы на «Акжарской площади» «ОРМЕТ» начал в 2013 году. Для предприятия участок станет шестым месторождением, которое оно будет осваивать.
Уралинформбюро: последние новости
"Ада нет": Папа Римский проговорился Проповедником идей Жириновского на Ямале стал уроженец Узбекистана К спору Нетиевского с "Уральскими пельменями" приобщилась прокуратура
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена568
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию615
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги148
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
05:21
Посол Нидерландов рассказала об ответных мерах Москвы
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение