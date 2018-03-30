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В Югре заключено соглашение о строительстве первого детсада на концессионной основе
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В Югре заключено соглашение о строительстве первого детсада на концессионной основе 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Соглашение о строительстве детского сада на концессионной основе, первое из четырех десятков планируемых в образовательной сфере, заключено в Ханты-Мансийском автономно округе — Югре. Об этом сообщили в пятницу в департаменте общественных и внешних связей региона.
"В правительстве Югры состоялось подписание концессионного соглашения о создании детского сада в Нефтеюганске. Подписи в документе поставили глава муниципалитета Сергей Дегтярев и генеральный директор ООО «Негосударственная дошкольная образовательная организация „Умничка“ Любовь Говоруха. В соответствии с соглашением концессионер осуществит инвестиции в размере чуть более 286 млн рублей», — говорится в сообщении.
По данным ведомства, деньги будут направлены на реконструкцию 3-этажного здания общей площадью около 4 тыс. кв. м., модернизацию, замену устаревшего и изношенного оборудования. Проект позволит создать порядка 95 новых рабочих мест и обеспечит дополнительно 615 мест для детей дошкольного возраста. Планируется, что новый детсад откроется уже в 2020 году.
Первый заместитель директора департамента образования и молодежной политики Югры Снежана Возняк в своем комментарии подчеркнула, что с использованием концессионных соглашений планируется создать более 40 образовательных объектов по всей Югре.
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