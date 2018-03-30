В Нижнем Новгороде готовятся к весеннему паводку

Городские и районные службы не должны допустить возникновения чрезвычайных ситуаций в период паводка. Такое заявление сделал заместитель председателя городской противопаводковой комиссии, начальник Управления ГОЧС Нижнего Новгорода Сергей Гашков на заседании комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности.

«Несмотря на то, что по прогнозам максимальные значения подъема воды в этом году в Волге ожидается в пределах нормы, а это порядка 68,50 — 70,50 метров согласно Балтийской системе, задача номер один для всех служб — не допустить возникновения чрезвычайных ситуаций ни на магистральных дорогах, ни на внутриквартальных территориях, ни тем более в частном секторе, который как правило ежегодно оказывается в зоне риска», — сказал Сергей Гашков.

По оценкам специалистов, процесс ледообразования на Волге и Оке начался позже обычного — в конце ноября 2017 года. Из-за длительного процесса ледообразования на Чебоксарском водохранилище и Оке произошло скопление шуги и битого льда в руслах рек. С конца февраля на Оке продолжается понижение уровней воды на 70-80 см. На Волге происходит колебание уровней воды, однако отмечаются тенденции к понижению.

Напомним, что подтопление территории города возможно при достижении отметки в 72 метра. Данный критический уровень создает высокую вероятность подтопления Канавинского, Сормовского, Автозаводского и Ленинского районов города.

Кроме того, на особом контроле у городских служб остаются склоны верхней части города: Волжский склон, склоны под набережной Федоровского , Зеленского съезда, Почаинского, Лопатинского, Касьяновского оврагов и других участков, предрасположенных к возникновению оползней.

«Еще в прошлом году мы провели подготовительные мероприятия по ремонту противооползневых сооружений, в том числе отремонтировали и прочистили сети ливневой канализации. Очень важно было с точки зрения профилактики прочистить смотровые колодцы, отремонтировать 36 дождеприемников и 43 смотровых колодцев, выполнить прочистку 2768 погонных метров коллекторов», — доложил представитель Управления инженерной защиты территорий Нижнего Новгорода.

Отметим, что все районные эвакуационные комиссии провели смотры готовности сил и средств, задействованных в выполнении противопаводковых мероприятиях.