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Глава Польши наложил вето на закон о лишении званий поддерживавших коммунистический режим
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Глава Польши наложил вето на закон о лишении званий поддерживавших коммунистический режим 

RT на русском 1 час назад
Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на принятый парламентом закон о понижении в должности лиц, которые во времена службы в аппарате госбезопасности Польской народной республики (ПНР) поддерживали коммунистический режим. Как пишет «Польское радио», согласно закону, который ранее был утверждён парламентом, высоких званий лишаются лица, которые во время службы в аппарате госбезопасности ПНР «поддерживали коммунистический режим и вредили польскому государству».
«Со всей уверенностью можно сказать, что отсутствие какого-либо апелляционного пути по опротестованию утраты прав — это нарушение стандартов демократического государства. Во-вторых, если посмотреть логически, то если всех этих людей лишить званий, то в более выгодной ситуации окажутся сталинские агрессоры в военных мундирах, чьи дела будут рассматриваться министром с согласия президента и у кого будет возможность опротестовать решение в суде», — сказал Дуда.
Дуда отметил, что позднее проведёт дополнительные консультации относительно закона.
Ранее сообщалось, что верхняя палата польского парламента приняла закон о разжаловании военнослужащих, получивших звания во времена социалистической ПНР.
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