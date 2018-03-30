Глава Польши наложил вето на закон о лишении званий поддерживавших коммунистический режим

Президент Польши Анджей Дуда наложил вето на принятый парламентом закон о понижении в должности лиц, которые во времена службы в аппарате госбезопасности Польской народной республики (ПНР) поддерживали коммунистический режим. Как пишет «Польское радио», согласно закону, который ранее был утверждён парламентом, высоких званий лишаются лица, которые во время службы в аппарате госбезопасности ПНР «поддерживали коммунистический режим и вредили польскому государству».

«Со всей уверенностью можно сказать, что отсутствие какого-либо апелляционного пути по опротестованию утраты прав — это нарушение стандартов демократического государства. Во-вторых, если посмотреть логически, то если всех этих людей лишить званий, то в более выгодной ситуации окажутся сталинские агрессоры в военных мундирах, чьи дела будут рассматриваться министром с согласия президента и у кого будет возможность опротестовать решение в суде», — сказал Дуда.

Дуда отметил, что позднее проведёт дополнительные консультации относительно закона.

Ранее сообщалось, что верхняя палата польского парламента приняла закон о разжаловании военнослужащих, получивших звания во времена социалистической ПНР.