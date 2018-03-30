Леса, озера, степи и кумыс: Пять причин посетить курорт Боровое

Курортный поселок Боровое находится в двух часах езды от Астаны . Он входит в топ популярных мест отдыха в СНГ. Национальный парк объединяет 14 крупных и множество мелких озер. Наверное, поэтому курорт называют «казахстанской Швейцарией ». «МИР 24» рассказывает, почему туда обязательно стоит отправиться на отдых всей семьей.

Причина 1: Посетить густые хвойные леса

{} В казахстанских лесах хвоей, кажется, усыпано все. Деревья растут прямо на скалах, в низинах, на пологих и крутых склонах, на вершинах сопок. Здесь насчитывается более 700 видов растений, в том числе 95 редких и находящихся под угрозой исчезновения. Все это дополняется чистейшим горным воздухом, насыщенными ароматами хвои и степных трав.

Местные аксакалы знают немало легенд о создании Борового. Согласно одной из них, когда Всевышний раздавал земли, казахам достались лишь пустые степи. Тогда они попросили украсить ее. И создатель высыпал из сумки все, что у него осталось: великолепные горы и глубокие озера на сухую казахскую степь.

Оазис среди серых степей привлекает туристов кристально чистым воздухом, восточной кухней и множеством санаториев и турбаз. Сюда приезжают, чтобы восстановиться или вылечить болезни верхних дыхательных путей, желудочно-кишечного тракта, а также опорно-двигательной системы, сердца и сосудов. Этот край первозданной природы относится к особо охраняемым территориям.

«Инспекторский состав ведет круглосуточное конное, пешее патрулирование. Авиалесоохрана также работает с воздуха. Всем отдыхающим и туристам, находящимся в наших лесах, мы рекомендуем не подниматься на горы в одиночку. Поднятие разрешается группами или в сопровождении гидов и инструкторов. Это очень опасно для жизни. К тому же в нашей местности не везде ловит мобильная связь», — рассказал лесничий Айтбулат Рахматулин.

Причина 2: Посетить Поляну Абылай хана

{} Узнать интересные факты из истории Казахстана туристы могут, пройдя на поляну Абылай хана. Через нее проходит дорога вокруг озера Боровое. Эта территория некогда принадлежала Среднему казахскому жузу. Правитель любил отдыхать здесь со своей дружиной. Место со всех сторон окружено лесами и горами, со склонов можно было увидеть приближение врагов. Кстати, именно здесь в 1771 году султан был провозглашен правителем казахского ханства. Абылай хан смог объединить все три жуза в единое государство, укрепить и расширить его территории.

Массивный памятник, установленный на поляне, называют природным каменным троном Абылай хана. Сюда приходят загадывать желания. Для этого необходимо обойти камень по часовой стрелке семь раз. В центре поляны возвышается стела. Ее возвели в честь 280-летия Абылай хана. Зимой здесь возводят большой ледовый городок с горками с развлечениями. А неподалеку расположилась кумысолечебница, где можно отведать знаменитый национальный напиток. Находится поляна Абылай хана у подножия горы Кокшетау

Причина 3: Подняться в горы Борового

{} По словам менеджера по туризму Самала Мейрманова, высота горы Кокшетау составляет 947 метров. В народе ее называют модницей, так как в течение дня она несколько раз меняет свой цвет. Ранним утром гора отливает кристальной голубизной, днем — зеленью изумрудов, а вечером — синим бархатом.

Чтобы забраться на самую высокую точку Северного Казахстана, специального снаряжения и подготовки не нужно. Дорога на вершину горы займет около двух часов. С ее высоты Боровое видно как на ладони: леса, озера и бескрайние степи. Впервые красота этих пейзажей описана Сакеном Сейфуллиным в поэме «Кокшетау».

За внешнюю схожесть эти скалы получили название «крокодил». Если посмотреть на снежный покров вершины, можно разглядеть глаза и ноздри животного.

Причина 4: Полюбоваться бескрайними озерами

{} Национальный парк богат и живописными водоемами. Здесь расположились крупные озера Щучье, Большое и Малое Чебачье, Майбалык, Катарколь. Летом можно покататься на лодках, а зимой порыбачить. Вода чистая, прозрачная. В северо-западной части озера Боровое находится небольшой скалистый остров «Жумбактас». Ученые до сих пор не могут объяснить, как посреди водоема оказалась эта скала.

«По легенде, красавицу-пленницу не могли поделить двое батыров. Чтобы не попасть после в плен, она спрыгнула с горы. Так и появилась эта скала. В переводе ее название означает «скала-загадка», — рассказал экскурсовод Бахытгуль Жолдасова.

Особенно завораживает Боровое на рассвете. Солнце здесь просыпается примерно в восемь утра. Багрово-красный свет постепенно осыпает первозданную природу блеском — зрелище невероятно живописное.

Причина 5: Посетить казахстанскую Лапландию

{} Обязательный пункт зимнего путешествия в Боровое — казахстанская Лапландия. Здесь найдут развлечения на любой вкус взрослые и дети. Экскурсию по сказочному городку проводят маленькие эльфы. Они покажут волшебный портал, в котором можно увидеть семь чудес света. В одной из комнат резиденции фотографируются с Санта-Клаусом и даже отправляют письма по волшебной почте.

«Также вы можете покататься на горках, коньках, лыжах. Есть снегоходы, бублик-кросс и квадроциклы», — сказал старший менеджер по туризму Азамат Баймуканов.

Особой популярностью у туристов пользуются собаки хаски. Они были специально завезены из Финляндии , и теперь по лесу Борового можно покататься на собачьих упряжках.

Нередко Лапландию называют краем шаманов. Известно, что жили они в палатках или котах. В Боровом тоже есть саами, дом которых ничем не отличается от их финских сородичей. Собран из прутьев деревьев и утеплен оленьей шкурой. Купол коты немного напоминает казахскую юрту — множество палок и небольшое отверстие в середине. Все внимание гостей привлекает хозяин чума. Он просит присутствующих загадать желание, а затем бьет в свой шаманский бубен, чтобы оно исполнилось.

Зона отдыха будет открыта для гостей и в летний период. Здесь можно покататься на велосипедах, поиграть в футбол, теннис и побывать в аквапарке. В Боровом для туристов разработаны специальные экологические маршруты. Гостей привлекают не только необыкновенной природой, но и низкими ценами.

«Мы сейчас проводим акцию, в которую входят два дня и одна ночь проживания в отеле с завтраком. Также входит посещение Казахстанской Лапландии, где сказка, где чудеса творятся. Ну, и, конечно же, поляна Абылай хана», — сказал руководитель отдела маркетинга и туризма Азамат Ербатыров.

Всего в Боровом более 100 оздоровительных и туристских объектов. Номер в отеле можно забронировать заранее, либо поехать дикарем. Любители более комфортного отдыха могут поселиться в гостиницах. В них предусмотрены сезонные скидки. Принимает гостей курорт круглый год, и каждый найдет здесь развлечения по вкусу и карману.

Смотрите программу «Пять причин поехать в…» ежедневно на телеканале «МИР 24».

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