Оператора мусорного полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности

Оператор мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе за экологические нарушения на объекте будет привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Об этом сообщили на сайте правительства Московской области.

«Мы на штабе договорились с общественниками о том, что сегодня в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева

Отмечается, что в ближайшие дни министерство экологии вынесет постановление о привлечении к ответственности эксплуатирующей полигон компании сразу по нескольким статьям. «По итогам ранее проведенных проверок инспекторы ведомства выявили существенные нарушения в работе полигона, за которые компанию также накажут», — добавили в пресс-службе.