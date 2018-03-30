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Оператора мусорного полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности
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Оператора мусорного полигона «Ядрово» могут привлечь к уголовной ответственности 

Агентство «Москва» 55 минут назад
Фото: Национальная Служба Новостей
Оператор мусорного полигона «Ядрово» в Волоколамском районе за экологические нарушения на объекте будет привлечен к ответственности, вплоть до уголовной. Об этом сообщили на сайте правительства Московской области.
«Мы на штабе договорились с общественниками о том, что сегодня в присутствии жителей мы берем необходимые пробы воды и почвы на полигоне «Ядрово», чтобы рассчитать ущерб, нанесенный экологии, и добиться решения суда по привлечению к ответственности оператора полигона, вплоть до уголовной, и полного его возмещения», — приводятся в сообщении слова исполняющего обязанности главы Волоколамского района Андрея Вихарева.
Отмечается, что в ближайшие дни министерство экологии вынесет постановление о привлечении к ответственности эксплуатирующей полигон компании сразу по нескольким статьям. «По итогам ранее проведенных проверок инспекторы ведомства выявили существенные нарушения в работе полигона, за которые компанию также накажут», — добавили в пресс-службе.
Губернатор Московской области Андрей Воробьев лично контролирует ситуацию с полигонами ТБО в Подмосковье и докладывает в администрацию президента РФ о ходе дел. Ранее он сообщил, что мусорный полигон «Ядрово» в Волоколамском районе будет закрыт на этой неделе в рамках начала активной стадии рекультивации.
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