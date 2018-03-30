Рамблер/топ-100 на конференции «Продвижение без пафоса»

Мы делимся видеозаписью выступления Ксении, а также впечатлениями от самой конференции, спикеров и посетителей, пришедших послушать доклад.

Пенза. Маркетинг «Продвижение без пафоса» — большое региональное событие с отличной организацией. По словам организаторов, в этом году конференцию посетили более 300 гостей из Пензы, Саратова Саранска . Основная аудитория мероприятия состоит из представителей малого и среднего бизнеса: владельцы бизнеса, менеджеры, маркетологи и специалисты по продвижению.

Выступления шли в два потока — в большом зале говорили о «Трендах, инструментах и аналитике», а в малом разбирали «Кейсы SEO и не только». С каждым годом конференция растет по числу участников и спикеров, в этом есть немалая заслуга самих организаторов: событие прошло на достойном уровне и с явной заботой о докладчиках и посетителях. Но вдвойне нам понравилась аудитория — живая, интересующаяся и задающая нетривиальные вопросы даже после окончания выступления.

От конференции осталось приятное ощущение настоящего регионального коммьюнити. Мы с радостью приедем в следующем году делиться опытом и участвовать в интереснейших дискуссиях.