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Рамблер/топ-100 на конференции «Продвижение без пафоса»
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Рамблер/топ-100 на конференции «Продвижение без пафоса» 

Рамблер 26 минут назад
Фото: IT-People.ru
В конце февраля в Пензе состоялась конференция «Продвижение без пафоса», на которой побывала руководитель направления аналитических продуктов RAMBLER&Co Ксения Аникеева. Темой выступления стал разбор нестандартных кейсов применения инструментов аналитики на примере Рамблер/топ-100.
Мы делимся видеозаписью выступления Ксении, а также впечатлениями от самой конференции, спикеров и посетителей, пришедших послушать доклад.
Пенза. Маркетинг «Продвижение без пафоса» — большое региональное событие с отличной организацией. По словам организаторов, в этом году конференцию посетили более 300 гостей из Пензы, Саратова и Саранска. Основная аудитория мероприятия состоит из представителей малого и среднего бизнеса: владельцы бизнеса, менеджеры, маркетологи и специалисты по продвижению.
Выступления шли в два потока — в большом зале говорили о «Трендах, инструментах и аналитике», а в малом разбирали «Кейсы SEO и не только». С каждым годом конференция растет по числу участников и спикеров, в этом есть немалая заслуга самих организаторов: событие прошло на достойном уровне и с явной заботой о докладчиках и посетителях. Но вдвойне нам понравилась аудитория — живая, интересующаяся и задающая нетривиальные вопросы даже после окончания выступления.
От конференции осталось приятное ощущение настоящего регионального коммьюнити. Мы с радостью приедем в следующем году делиться опытом и участвовать в интереснейших дискуссиях.
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