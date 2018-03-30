Украинская школьница разработала устройство для незрячих

Центениалы — поколение, которое переплюнет все предыдущие: всё больше девушек беспокоятся не только о своих отношениях и внешнем виде, но и создают научные работы, которые полезны для общества в целом. Одиннадцатиклассница из Львова София Петришин разработала новое устройство, которое поможет людям с нарушением зрения социализироваться.

София обратила внимание на то, что с учетом развития информационных технологий, вся информация распространяется через компьютер, а бумажные книги становятся атавизмом, и это нужно использовать для новых разработок.

Сейчас в банкоматах слабовидящие могут рассчитаться только с помощью другого человека. Поэтому я разработала это устройство так, что оно может считывать данные с SD — карты и переводить их по одному символу на шрифт Брайля. Я думаю, что слабовидящим было бы классно использовать это не только в банкоматах, но и для чтения в принципе.

Устройство уже протестировали ученики специализированной школы для лиц с нарушением зрения.

В мире есть аналоги моему изобретению, но они стоят от $2000 до 5000 и фактически недоступны для украинцев. Поэтому с сентября прошлого года я начала работать над своим проектом.

Девушка уже победила на конкурсе Intel-Техно Украина и в июне отправится на «Олимпиаду гениев» в Нью-Йорке — это один из самых престижнейших конкурсов для школьников по всему миру. Победитель получает возможность продолжить образование в США и ежемесячную стипендию.

У меня есть двоюродная младшая сестренка, и когда им в школе задали написать сочинение о каком-то известном человеке, она решила написать … про меня. Достижения, которые значимы для людей, всегда мотивируют детей.

В ожидании поездки девушка начала работу над приложением для Android, позволяющим незрячим людям изучать шрифт Брайля самостоятельно. София называет своей ролевой моделью Илона Маска, а значит, можно рассчитывать на то, что мы еще не раз увидим ее фамилию в списках перспективных инженеров.