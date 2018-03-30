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Поликлиники нашего района продолжают меняться к лучшему
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Поликлиники нашего района продолжают меняться к лучшему 

Управа района Преображенское 1 час назад
Фото: Управа района Преображенское
Программа «Московский стандарт поликлиники» реализуется в преображенском филиале №2 консультационно-диагностического центра №2.
Как отмечает заведующая филиалом Юлиана Зелинская, поликлиника продолжает меняться к лучшему — в этом заслуга программы «Московский стандарт поликлиники» столичного департамента здравоохранения. Об этом Юлиана Зелинская доложила муниципальным депутатам Преображенки. В холлах поликлиники организовали медицинские посты — там дежурят медсестры, к которым можно обратиться напрямую, минуя врачебный кабинет. Часть вопросов удается решить именно в таком режиме. Вместо регистратуры появилось картохранилище, которое работает более организовано.
В поликлинике последовательно создают комфортную среду для пациентов — ведь современные клиники должны соответствовать стандартам времени.
Кстати, городской департамент здравоохранения намерен провести курсы для терапевтов, педиатров и врачей общей практики. Там медперсонал поликлиник будут учить этике общения с пациентами. Курсы начнутся этим летом — в них поучаствуют более пяти тысяч докторов.
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