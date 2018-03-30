Генпрокуратура изучает данные на бизнесмена Капчука, желающего вернуться в Россию

Ранее сообщалось, что в отношении Капчука (бывший депутат палаты представителей Заксобрания Свердловской области ) было возбуждено уголовное дело по факту мошенничества при приобретении квартиры в Москве за 2 млрд рублей. Он скрывается в Великобритании от российского правосудия, но изъявил желание вернуться на Родину. «Нам только поступило обращение от уполномоченного по защите прав предпринимателей по Капчуку. Мы сейчас этот вопрос изучаем», — сказал Чайка.

3 февраля бизнес-омбудсмен сообщил, что президенту РФ передан список скрывающихся в Великобритании предпринимателей, желающих вернуться на Родину, который включает более 15 человек. По мнению уполномоченного, судебные дела этих бизнесменов можно пересмотреть.