В Прикамье осуждена женщина-риелтор, под руководством которой подчиненные сжигали заживо владельцев квартир

Суд Пермского края вынес приговор 38-летней многодетной матери и жестокой бизнес-леди Наталье Морозовой , которая руководила риелторским агентством «Статус». Ее признали виновной в совершении серии зверских убийств. Жертвами преступницы становились хозяева объектов недвижимости, которых сжигали заживо и оставляли голыми умирать на морозе.

Суд назначил Наталье Морозовой наказание в виде 20 лет лишения свободы в исправительной колонии общего режима . Она также заплатит штраф в размере 500 тысяч рублей. В качестве дополнительного наказания свобода Натальи будет ограничена еще на один год, сообщает

официальный сайт

Осужденная также выплатит 2 миллиона 347 тысяч рублей потерпевшим в качестве компенсации материального и морального вреда, пишет

Ранее двое подчиненных риелторши были осуждены на 16 и 17 лет исправительной колонии строгого режима. Убийцами оказались родственники Морозовой — супруг самой Натальи и муж ее сестры.

Установлено, что банда «черных риелторов» действовала на протяжении 2015-2016 годов на территории городов Березники и Усолье и Усольского района. «Соучастники незаконно приобретали путем обмана и злоупотребления доверием права собственности на жилые помещения и похищали денежные средства, вырученные от продажи недвижимого имущества местных жителей», — говорится в пресс-релизе.

После совершенных афер пять бывших владельцев недвижимости были убиты. Всего в ходе расследования уголовного дела потерпевшими признали 10 человек.

Первую жертву преступники утопили, трех потерпевших сожгли заживо, а одну женщину заморозили обнаженной в снегу, сообщал

"Рифей-Пермь"

Главарем преступной группировки была именно Наталья Морозова, отдававшая приказы и об убийстве. «Она направляла их (сообщников. — Прим. NEWSru.com ), говорила, кого „кончать“, — рассказывал следователь по особо важным делам Владимир Крохалев. — Я такой термин использую, потому что сами ее соучастники говорят, что они использовали именно такую терминологию. „Этого кончать, этого не кончать“. Убеждала, что если мы с ним сейчас не расправимся, то нас потом привлекут к ответственности».

Являясь психологом по образованию, Морозова даже в ходе следствия пыталась манипулировать другими людьми и вызвать у них жалость. Она также перекладывала вину на своих подельников.

Сообщники Морозовой признали свою вину и заключили соглашение со следствием. Их дела были вынесены в отдельное судопроизводство.

Морозова признала вину только в одном эпизоде. А в итоге ее признали виновной в четырех убийствах из пяти.

Уголовное дело расследовалось по ч. 4 ст. 159 ("Мошенничество, совершенное организованной группой, связанное с лишением гражданина права на жилище" — семь эпизодов), ч. 3 ст. 33 ч. 2 ст. 167 ("Организация умышленного уничтожения имущества" — два эпизода) и п. «а, е, ж, к» ч. 2 ст. 105 ("Убийство двух и более лиц, совершенное организованной группой общеопасным способом с целью скрыть другое преступление" — пять эпизодов) УК РФ

Только по 105-й статье соучастникам грозили пожизненные сроки лишения свободы.

Расследование вели сотрудники второго отдела по расследованию особо важных дел (о преступлениях против государственной власти и в сфере экономики) краевого управления СК РФ.

По словам следователя Крохалева, Наталья Морозова специально настояла на разбирательстве с судом присяжных, надеясь, что сможет повлиять на них своими «актерскими способностями, которые она привыкла использовать в своей работе». Женщина полагала, что присяжные «пожалеют ее» и признают невиновной. Но эти надежды не сбылись. Присяжные заседатели признали риелтора не заслуживающей снисхождения и виновной в полной мере по всем вменяемым ей статьям.

Обратившись к судье, Морозова также просила не назначать ей суровое наказание, чтобы она могла побыстрее вернуться к своим несовершеннолетним детям, которых у нее трое.

Кризис породил «бизнес на крови»

Как рассказывают сотрудники агентства «Статус», эта фирма была учреждена в 2007 году отцом Натальи Морозовой. Уже тогда, в «тучные нулевые», женщина стремилась извлекать прибыль обманным путем. «Если я доверчивого клиента не обману, кто-нибудь все равно обманет, так пусть лучше я», — любила повторять Морозова.

После 2014 года, когда начался экономический кризис, к которому добавились санкции, наложенные на Россию из-за агрессии на Украине и присоединения Крыма , количество сделок в агентстве Натальи резко сократилось. Тогда в фирму и устроились на работу родственники Морозовой: муж Натальи, который ранее был судим за кражу и отличался особой жестокостью, а также муж ее сестры — безвольный и при этом обладающий большой физической силой, как его характеризовали свидетели.

Саму Наталью эксперты-психиатры характеризовали как сильную личность, устойчивую к стрессам, обладающую лидерскими качествами.

Сообщникам риелторша предоставила по иномарке и предложила колесить по неблагополучным микрорайонам Березников, Усолья и близлежащих поселений. Там они должны были знакомиться с алкоголиками и пьяницами, имеющими недвижимость.

Потенциальным жертвам обещали подобрать жилье подешевле, а разницу в деньгах отдать наличными, чтобы они могли ее пропить.

Поначалу «черные риелторы» проявляли осторожность. Одного из клиентов, квартиру которого продали за 970 тысяч рублей, поместили жить в щитовом домике в садовом кооперативе, купленном за 100 тысяч рублей. Там его и решили сжечь, инсценировав несчастный случай.

В конце 2015 года Наталья снабдила подельников спиртным, чтобы споить жертву. В домике кроме обреченного «клиента» оказался его приятель, поэтому злоумышленники решили сжечь обоих. Мужчин опоили, а потом на плитку, которая стояла возле дивана, киллеры бросили тряпье. По утверждению экспертов, строение вместе с его обитателями сгорело за 10 минут.

Второе убийство тоже попытались обставить как несчастный случай. В загородный дом, принадлежавший мужу риелторши, заманили пьющую супругу одного из клиентов агентства. Ей сказали, что хотят показать жилье, которое им с мужем будто бы подобрали взамен их проданного дома. Затем ее напоили и поздно вечером выгнали на мороз — в ночь на 13 января 2016 года на улице было -25. Женщина стучалась, просилась пустить ее в дом. Но ее не пускали. Утром окоченевшее тело еще живой жертвы отвезли подальше и выбросили на заснеженную обочину дороги.

Через день в этот же дом подобным образом заманили ее мужа. Его избили и бросили в костер во дворе, а сверху завалили досками. Потом убийцы несколько часов старательно поддерживали огонь. Обгорелые останки жертвы бросили на обочине дороги.

Поверив в свою безнаказанность, преступники действовали все менее осторожно. Очередную жертву они бросили в реку, привязав к телу буксировочным тросом 20-килограммовую гирю. Затем голову тонущего человека хладнокровно притапливали толстой веткой.