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Воспитанники центра «Радость» готовятся к масштабному конкурсу «Звучит Москва»
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Воспитанники центра «Радость» готовятся к масштабному конкурсу «Звучит Москва» 

Управа района Коптево города Москвы 1 час назад
Фото: Управа района Коптево города Москвы
В столице 22 и 25 марта состоялись мероприятия для коллективов-участников Большого сводного хора московских школьников в рамках подготовки к международному конкурсу «Звучит Москва». Активно участвовали в них педагоги и воспитанники центра «Радость» из Коптева.
— Участники обменялись опытом, рассказав о работе над произведениями, которые будут звучать на открытии и закрытии международного конкурса «Звучит Москва», — сообщил представитель центра «Радость».
В Концертном зале РАМ имени Гнесиных состоялась мастерская хормейстеров, на которой проводилась работа с хоровыми коллективами, входящими в Большой сводный хор московских школьников. По результатам мастерской был организован концерт. (ео)
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