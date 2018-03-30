Воспитанники центра «Радость» готовятся к масштабному конкурсу «Звучит Москва»

В столице 22 и 25 марта состоялись мероприятия для коллективов-участников Большого сводного хора московских школьников в рамках подготовки к международному конкурсу «Звучит Москва ». Активно участвовали в них педагоги и воспитанники центра «Радость» из Коптева.

— Участники обменялись опытом, рассказав о работе над произведениями, которые будут звучать на открытии и закрытии международного конкурса «Звучит Москва», — сообщил представитель центра «Радость».

В Концертном зале РАМ имени Гнесиных состоялась мастерская хормейстеров, на которой проводилась работа с хоровыми коллективами, входящими в Большой сводный хор московских школьников. По результатам мастерской был организован концерт. (ео)