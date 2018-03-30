Ремонт 19 многоквартирных домов планируется завершить в Котельниках до лета 

В городском округе Котельники планируют завершить ремонт 19 многоквартирных домов до лета 2018 года, сообщила глава городского округа Котельники Ирина Польникова.
До лета планируем завершить ремонт в 19 многоквартирных домах в микрорайонах Белая Дача, Ковровый, Опытное поле, Силикат, на улице Новой, а также по другим адресам. К работам приступили в прошлом году
— Ирина Польникова.
Глава Котельников добавила, что в жилых объектах проводятся различные виды работ:
где-то ремонт внутренних инженерных сетей,
где-то общестроительные.
«В настоящее время проведен конкурс на определение подрядной организации, которая будет выполнять ремонт многоквартирных домов, вошедших в программу 2018 года», — добавила Польникова. Она отметила, что подрядчик планирует начать ремонт после мая. Сейчас он ведет подготовительные работы.
В городском округе Котельники в программу 2018 года вошло 14 многоквартирных домов, в том числе по замене лифтового оборудования.
Ранее глава Котельников рассказала, что новый физкультурно‐оздоровительный комплекс в микрорайоне Силикат Котельников будет открыт к лету 2018 года.