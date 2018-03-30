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Более 370 килограммов хлебобулочных изделий забраковали в Карелии
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Более 370 килограммов хлебобулочных изделий забраковали в Карелии 

Карельские вести 1 час назад
Фото: Карельские вести
Причинами претензий со стороны Роспотребнадзора стали истекший срок годности и отсутствие необходимой информации.
Роспотребнадзор в прошлом году обнаружил в Карелии некачественные хлебобулочные и кондитерские изделия. В управлении федеральной службы по надзору сообщили, что в ходе проверок было забраковано и изъято из оборота 54 партии таких изделий общим весом 375 кг. Причинами стали истекший срок годности и отсутствие информации, предусмотренной законодательством.
Так, например, из 76 проб хлебобулочных и кондитерских изделий по физико-химическим показателям несоответствие требованиям обнаружили в 6 пробах. В другом случае из 252 проб в 12 установлено превышение допустимых уровней содержания микроорганизмов.
Виновных привлекли к административной ответственности в виде 24 штрафов. Общая сумма санкций составила 851,2 тысяч рублей. Также вынесли восемь предупреждений.
Напомним, в феврале стало известно, что Роспотребнадзор за год в ходе проверок забраковал 1330 партий хлебобулочных изделий общим объемом более 6 тысяч килограммов.
По материалам: ptzgovorit.ru
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