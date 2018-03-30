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Жена Клуни будет защищать журналистов в Мьянме
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Жена Клуни будет защищать журналистов в Мьянме 

Мир24 1 час назад
Жена голливудского актера Джорджа Клуни, известный правозащитник Амаль Амалуддин (Клуни), будет представлять интересы двух журналистов агентства Reuters, которые были задержаны в конце прошлого года в Мьянме. Об этом пишет телеканал CNN.
В Янгоне с январе проводятся судебные слушания по делу представителей СМИ Ва Лона и Кайава Со О. Им грозит до 14 лет тюремного заключения. Адвокаты журналистов накануне попросили суд закрыть дело в связи с недостатком доказательств в поддержку обвинения.
«Ва Лон и Кайав Со О подвергаются судебному преследованию просто потому, что они сообщили информацию. Я изучила материалы дела, и совершенно очевидно, что оба журналиста невиновны и должны быть немедленно освобождены», — указала Амаль Амалуддин.
Она добавила, что решение суда многое скажет о приверженности азиатской страны верховенству права и свободе слова.
Конфликт между исповедующих ислам рохинджа и буддистами-бирманцами в штате Ракхайн (ранее Аракан) длится более ста лет. Однако он существенно обострился в 2011 году, когда Мьянма перешла от военного к гражданскому правлению. Осенью 2016 года исламские боевики рохинджа атаковали армейские погранпосты — девять пограничников погибли. В ответ на эти действия вооруженные силы Мьянмы начали операцию по освобождению штата Ракхайн от боевиков. Ее жертвами стали около 100 человек. Конфликт вынудил огромное количество жителей региона бежать в соседний Бангладеш. Международное сообщество раскритиковала власти Мьянмы за чрезмерное насилие.
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