Общественная палата Российской Федерации поддержала предложения молодых ученых и инженеров

27 марта 2018 года в Общественной палате Российской Федерации прошло заседание круглого стола на тему «Формирование системной основы для притока молодежи в инженерные профессии».

В работе круглого стола принял участие председатель Комиссии по науке и образованию Общественной палаты Омской области Анатолий Соловьев , а также молодые инженеры, участники Фестиваля «От винта!», руководители рабочих групп Комиссии по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи Общественного Совета при Минпромторге России, представители ВУЗов и общественных организаций.

В ходе обсуждения прозвучали предложения, связанные с разработкой портала — «витрины» молодежных научно-технических проектов и формированием действенного механизма для притока молодежи в инженерные профессии, в том числе, «карьерного лифта» в рамках мероприятийМеждународного фестиваля детского и молодежного научно-технического творчества «От винта!».

В своём вступительном слове Борис Алешин, приветствуя усилия Минпромторга России и его Общественного совета, обозначил важность поддержки молодежи.

Для популяризации науки и инженерной профессии, необходимо взять верные ориентиры, а для этого необходимо, в первую очередь, проанализировать имеющийся опыт развития кадров, —

отметил выступающий.

Он также затронул вопрос необходимости обучения инженеров экономическим механизмам для эффективного продвижения своих разработок.

Необходимо создавать устойчивую и эффективную экосистему для активной популяризации инженерной профессии и качественной подготовки молодых специалистов, а для этого создавать инженерные сообщества, формировать инновационные учебные программы вузов, техникумов и организаций дополнительного профессионального образования, поддерживать технологические стартапы, —

заявила, в свою очередь, Ольга Голышенкова.

Виктория Соболева в своем выступлении подчеркнула важность создания в регионах эффективных профориентационных площадок и проведения региональных фестивалей научно-технического творчества молодежи для популяризации инженерных профессий и привлечения молодых людей в мир современных технологий.

По итогам мероприятия его участники поддержали идею создания специального Интернет-портала, в рамках которого может быть организовано интенсивное профессиональное общение инженеров и сформирована онлайн-база оборудования, доступного в вузах, технопарках и центрах трансфера технологий. Такой портал позволит организовать независимое экспертное сообщество и предоставит пользователям возможность вне зависимости от их географического положения и профессионального и социального статуса получать консультации сообщества, а также изготавливать и тестировать опытные образцы новой техники.

Протокол и резолюция круглого стола будут направлены для дальнейшей проработки в Комиссию по поддержке и развитию научно-технического творчества детей и молодежи Общественного совета при Минпромторге России с целью создания государственной целевой программы по развитию молодых инженеров и привлечению молодежи к инженерным профессиям.

Закрывая дискуссию, Борис Алешин предложил провести следующее заседание круглого стола на базе инновационного и высокотехнологического предприятия — Кронштадского КБ беспилотных летательных аппаратов с участием руководителей крупных машиностроительных корпораций.