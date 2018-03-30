День открытых дверей пройдет в центрах дерматовенерологии и косметологии

В филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии проведут акцию «Весенняя диспансеризация ногтей и кожи. Все — на прием к врачу — микологу-подологу!». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.

Дни открытых дверей пройдут завтра и 7 апреля с 09:00 до 16:00. Желающие могут получить консультацию у врача. Также можно сдать кровь для лабораторного исследования, пройти дерматоскопию, обследование люминесцентным методом, микроскопическое и культуральное исследования на грибковую инфекцию.

Прийти на обследование можно всей семьей. Для посещения надо взять паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) и полис ОМС.

В ЮЗАО записаться на консультацию к врачу можно в следующих филиалах:

Филиал «Черемушкинский» (улица Каховка, дом 37, корпус 2), телефон: 8-499-744-68-63, 8-499-744-67-93;

Филиал «Солнцевский» (Солнцевский проспект, дом 17/1), телефон: 8-495-934-22-07.