Ещё
День открытых дверей пройдет в центрах дерматовенерологии и косметологии
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

День открытых дверей пройдет в центрах дерматовенерологии и косметологии 

Каховка 1 час назад
Фото: Каховка
В филиалах Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии проведут акцию «Весенняя диспансеризация ногтей и кожи. Все — на прием к врачу — микологу-подологу!». Об этом сообщил официальный портал Мэра и Правительства Москвы.
Дни открытых дверей пройдут завтра и 7 апреля с 09:00 до 16:00. Желающие могут получить консультацию у врача. Также можно сдать кровь для лабораторного исследования, пройти дерматоскопию, обследование люминесцентным методом, микроскопическое и культуральное исследования на грибковую инфекцию.
Прийти на обследование можно всей семьей. Для посещения надо взять паспорт или свидетельство о рождении (для детей до 14 лет) и полис ОМС.
В ЮЗАО записаться на консультацию к врачу можно в следующих филиалах:
Филиал «Черемушкинский» (улица Каховка, дом 37, корпус 2), телефон: 8-499-744-68-63, 8-499-744-67-93;
Филиал «Солнцевский» (Солнцевский проспект, дом 17/1), телефон: 8-495-934-22-07.
Каховка: последние новости
Вчера на заседании в управе Зюзино обсудили обеспечение безопасности жителей района На фестивале «Пасхальный дар» проведут акцию «Напиток за улыбку» Центр госуслуг в Котловке сменил адрес
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вторая холодная война официально объявлена594
В Москве эвакуировали ТЦ «РИО»182
Не служивших по состоянию здоровья призовут в армию618
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги159
Отменить призыв в армию к 2020 году
Видео
04:46
СК пришел в администрацию Кемерово
Происшествия
01:12
«Россия, дай денег»: зачем Белоруссия залезает в долги
Экономика Статьи
00:22
Минобороны показало испытания «Сармата»
Оружие
00:29
Стриженова закатила мужу сцену ревности
Шоу-бизнес
04:11
Собянин рассказал о благоустройстве Новой Москвы
Новости Москвы
04:03
РФ потребовала от Британии сократить посольство
Политика
04:08
Малышева спасла Азизу от депрессии
Шоу-бизнес
00:58
Лолита собралась на пенсию
Шоу-бизнес
04:25
Весна прорывается в Москву с боем
Общество Новости Москвы
00:17
Прохожий бросил кофе в генкосульство США в Петербурге
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2018
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение