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Союз журналистов России разработает Профессиональный кодекс этики
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Союз журналистов России разработает Профессиональный кодекс этики 

ТАСС 1 час назад
МОСКВА, 30 марта. /ТАСС/. Союз журналистов России (СЖР) приступил к разработке Профессионального кодекса этики, который призван помочь бороться с распространением ложных новостей и сохранить профессиональные стандарты журналистов. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в пятницу на сайте СЖР.
В заявлении отмечено, что массированное распространение ложных новостей стало глобальной проблемой. «В погоне за сиюминутным успехом, ростом рейтингов и количества подписчиков многие утрачивают не только профессиональные стандарты, но и базовые понятия о морали, совести, этике
В год своего столетия Союз журналистов России приступает к разработке собственного Профессионального кодекса этики», — говорится в сообщении.
Отмечается, что разработка кодекса будет проходить максимально открыто, в обсуждении и внесении в него дополнений будут участвовать члены Союзов журналистов из всех регионов страны. Также будет изучен и использован обширный опыт зарубежных коллег.
Окончательный вариант кодекса СЖР намерен представить в ноябре 2018 года.
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