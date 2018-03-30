Карантин по бешенству животных объявили в Наро‑Фоминском городском округе

«Установить с даты подписания настоящего постановления (19 марта — ред.) ограничительные мероприятия (карантин), запретив проведение выставок собак и кошек, выводки и натаски собак, торговлю домашними животными, вывоз собак, кошек и диких животных за пределы карантинированной территории, в границах неблагополучного по бешенству животных населенного пункта: города Верея Наро-Фоминского городского округа Московской области», — говорится в документе.

Карантин с запретом на торговлю домашними животными, отлов и вывоз диких животных за пределы угрожаемой зоны устанавливается от южной границы деревни Тишинка до северной границы деревни Алексино и далее на запад вдоль границы Наро-Фоминского городского округа до южной границы деревни Тишинка.

Бешенство — смертельно опасное заболевание. В случае укуса, оцарапания и ослюнения животным необходимо немедленно обращаться за медицинской помощью для антирабического лечения вакциной, которая вырабатывает высокий уровень иммунитета против бешенства.

Прививки против этого заболевания делают бесплатно, кроме того, ежегодно получать профилактические прививки против бешенства должны домашние собаки и кошки.