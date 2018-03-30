В Москве состоится пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018

Напомним, что Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Участие в КЭФ подтвердили более 5000 представителей бизнес-сообщества, властных структур, научных учреждений, общественных организаций из 40 российских регионов и 14 стран. Ожидается, что на КЭФ будет подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.