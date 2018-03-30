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В Москве состоится пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018
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В Москве состоится пресс-конференция, посвященная КЭФ-2018 

РИА «ФедералПресс» 1 час назад
В пресс-конференции примут участие заместитель председателя правительства РФ, председатель оргкомитета КЭФ Аркадий Дворкович и врио губернатора Красноярского края Александр Усс.
Напомним, что Красноярский экономический форум пройдет с 12 по 14 апреля. Участие в КЭФ подтвердили более 5000 представителей бизнес-сообщества, властных структур, научных учреждений, общественных организаций из 40 российских регионов и 14 стран. Ожидается, что на КЭФ будет подписано более 50 соглашений о сотрудничестве в разных сферах.
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