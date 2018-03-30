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В Башкирии разыскивают алиментщика, задолжавшего 410 тысяч рублей
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В Башкирии разыскивают алиментщика, задолжавшего 410 тысяч рублей 

ufa1.ru 1 час назад
Фото: ufa1.ru
Судебные приставы из Мелеуза объявили в розыск 28-летнего Игоря Емелева. Мужчина накопил долг по алиментам перед родной дочерью. Девочке нерадивый папа должен уже 410 тысяч рублей.
— По адресу прописки мужчина не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к приставам в отдел не является, — рассказали в службе взыскателей.
В ведомстве просят о помощи у жителей республики. Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить в дежурную часть по телефону 8 (347) 273-56-40.
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