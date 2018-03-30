В Башкирии разыскивают алиментщика, задолжавшего 410 тысяч рублей

Судебные приставы из Мелеуза объявили в розыск 28-летнего Игоря Емелева. Мужчина накопил долг по алиментам перед родной дочерью. Девочке нерадивый папа должен уже 410 тысяч рублей.

— По адресу прописки мужчина не проживает, на телефонные звонки не отвечает, на прием к приставам в отдел не является, — рассказали в службе взыскателей.

В ведомстве просят о помощи у жителей республики. Всех, кто видел мужчину или знает о его местонахождении, просят звонить в дежурную часть по телефону 8 (347) 273-56-40.