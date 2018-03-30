В п. Рощинский прошли учебно-методические сборы глав призывных комиссий

В субботу, 30 марта, в преддверии весеннего призыва в Вооруженные силы России в Рощинском прошли учебно-методические сборы для председателей призывных комиссий, руководителей районных военкоматов и глав районов, в мероприятии принял участие глава региона Дмитрий Азаров , сообщает правительство Самарской области

Сборы традиционно проходят два раза в год накануне осеннего и весеннего призывов. Здесь подводятся итоги предыдущего периода, ставятся задачи на будущее. Плановое задание на осенний призыв 2017 года по Самарской области составляло 1839 человек. Оно было выполнено в полном объеме. Весной этого года в регионе должны призвать на воинскую службу 2900 человек.

В период, предшествующий призыву, военными проведена большая подготовительная работа: оборудованы призывные пункты в районах, сборный пункт области, завезено вещевое имущество, продовольствие. В общей сложности в сборах приняли участие около 120 человек.

Обращаясь к участникам сборов, Дмитрий Азаров напомнил, что президентом России поставлена задача: абсолютное лидерство в строительстве мобильной, хорошо оснащенной, профессиональной армии. «Наша с вами задача — обеспечение призыва граждан на военную службу. 1 апреля начинается новый призыв, который продлится до 15 июня. Предстоит большая работа, без вашего личного участия организация и проведение призыва невозможны. Я уверен, что мы будем гордиться военнослужащими, призванными с территории Самарской области», — сказал глава региона.

Врио заместителя председателя Правительства Самарской области, руководитель департамента по вопросам общественной безопасности Юрий Иванов , также являющийся председателем призывной комиссии резервного состава, рассказал о работе, которая ведется с будущими военнослужащими до начала призыва.

«Еще 10-15 лет назад популярность военной службы была не так высока, и наблюдался дефицит призывников. Сейчас наблюдается совсем другая тенденция: призывные комиссии, медицинские комиссии решают обратную задачу — выбрать из числа желающих самых лучших, самых достойных», — отметил Юрий Иванов.